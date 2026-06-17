Месси скромно прокомментировал, как разгромил сборную Алжира

Всего за свою сборную Месси забил 914 голов.

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси скромно отреагировал на повторение рекорда бомбардира чемпионата мира по футболу, которое он оформил в матче против сборной Алжира.

В комментарии после игры он назвал свое достижение лишь статистикой. "Это честь быть там, потому что это значит быть рядом с Клозе. Роналду тоже там. Я не думаю, что это что-то значит [для меня], например, Мбаппе в своём матче забил два гола. Это всего лишь статистика и ничего больше", – сказал звездный футболист.

"Я люблю играть в футбол, это моя страсть с детства. Когда я в хорошей форме, я выкладываюсь на полную", – добавил восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

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Как отметил 24 Канал, после хет-трика в матче против Алжира у Месси и немецкого футболиста Мирослава Клозе по 16 голов на чемпионатах мира. При этом у аргентинца появится возможность обойти Клозе уже 22 июня, когда его сборная выйдет на матч против Австрии.

Хет-трик Месси против сборной Алжира

Накануне Месси в одиночку разгромил алжирскую сборную. Теперь аргентинец в свои 38 лет стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира.

Также впечатляет то, что он забивал большему количеству команд на чемпионатах мира – 11 разным сборным на 6 чемпионатах.

Всего за свою сборную Месси забил 914 голов.

Чемпионат мира по футболу в США

Чемпионат мира по футболу сейчас в самом разгаре: он проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года. Турнир впервые в истории принимают одновременно три страны – США, Канада и Мексика, а количество участников расширилось до рекордных 48 сборных.

Сборная Украины не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, уступив Швеции (1:3) в полуфинале плей-офф европейской квалификации.

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