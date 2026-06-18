Активы Мудрика арестовали в Лондоне: футболисту предъявили претензии на сумму 6 млн евро

Рассмотрение дела по существу запланировано на 26 июня. Ожидается, что анализ финансовых и налоговых документов футболиста может занять от нескольких месяцев до года.

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик стал участником масштабного судебного спора из-за предполагаемого нарушения условий контракта с компанией, которая занималась управлением его коммерческими правами. По информации Sport Express, в Лондоне уже наложен арест на часть активов игрока, а общая сумма финансовых претензий к нему приближается к 6 миллионам евро.

Как утверждает представитель компании JJDS Management Limited Тимур Сагиров, соответствующее соглашение было заключено в январе 2023 года после перехода Мудрика в "Челси". Документ предусматривал передачу компании эксклюзивных прав на ведение рекламных и имиджевых проектов футболиста сроком на четыре года с возможностью автоматического продления.

По условиям договора украинский вингер должен был выплачивать компании 30% прибыли от коммерческих и рекламных контрактов. В то же время, по словам истца, после подписания соглашения никаких выплат произведено не было.

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В настоящее время дело рассматривается сразу в нескольких юрисдикциях. В Англии от Мудрика требуют около 2,8 млн долларов по уже заключенным рекламным контрактам. Отдельный иск подан на Кипре, где компания требует ещё 2,4 млн евро в качестве компенсации за якобы упущенную прибыль из-за отказа футболиста от ряда рекламных проектов.

Высший суд Лондона уже вынес решение об аресте активов спортсмена на сумму 2,5 млн фунтов стерлингов (3,3 млн долларов). Под ограничения попали банковские счета, недвижимость в Великобритании и автомобили. В то же время суд разрешил футболисту тратить до 5 тысяч фунтов (6 тыс. долл.) в неделю на личные нужды и обязал его отчитываться об источниках доходов.

Сагиров также обвинил агента Вадима Шаблия в попытках затянуть урегулирование конфликта и решить вопрос вне рамок юридических процедур. Сам агент эти заявления пока публично не комментировал.

Кроме того, одним из ответчиков по делу, по словам истца, выступает и футбольный клуб "Челси". Утверждается, что лондонцы пытались урегулировать спор мирным путем и даже предлагали компенсацию, однако стороны не смогли прийти к соглашению относительно суммы выплат.

Рассмотрение дела по существу запланировано на 26 июня. Ожидается, что анализ финансовых и налоговых документов футболиста может занять от нескольких месяцев до года.

Скандал с допингом

Напомним, что в конце апреля Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Украинец уже подал апелляцию и пытается добиться сокращения или полной отмены наказания.

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