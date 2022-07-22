Титулованный украинский боксер Василий Ломаченко проведет промежуточный бой в октябре, а затем получит возможность выступить против обладателя поясов WBO и WBC в полулегком весе Шакура Стивенсона.
Об этом сообщил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.
"Я надеюсь, что мы вернем Ломаченко в ростер Top Rank. С ним все хорошо, он получает освобождение от украинской армии.
После этого мы сможем организовать Василию поединок в октябре, а в следующем году для него будет много вариантов.
Мы должны провести один поединок – не следующим, а в 2023 году. Это бой, которого все очень сильно хотят – Ломаченко против Шакура Стивенсона. Они оба хотят этот бой.
Сейчас мы подберем для украинца соответствующего соперника, и я уверен, что мы найдем кого-то подходящего. Ломаченко с декабря был неактивен, и все в его жизни сейчас неопределенно, но мы постараемся организовать бой в октябре", - сообщил Арум в интервью Fighthype.com.
Добавим, что накануне Шакур Стивенсон заявил о желании провести бой против Василия Ломаченко.
Напомним, свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив ганца Ричарда Комми единогласным решением судей.
В июне Ломаченко должен был сойтись в ринге с австралийцем Джорджем Камбососом, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от ранее запланированного поединка, чтобы остаться и защищать свою страну от оккупантов.
Камбосос проиграл свой бой американцу Девину Хейни, но в конце года должен пройти реванш.