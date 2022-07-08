Украинский боксер хочет вернуть свои титулы.

Знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко готов вернуться в ринг и хотел бы провести бой уже в этом году.

Об этом сообщил президент промоутерской компании TopRank Тодд Дебеф, которая представляет интересы украинца.

По словам функционера, украинец планирует провести бой в октябре, при этом возможный соперник пока не обсуждался.

"Мы уважаем решение Ломаченко остаться в Украине во время войны. Поэтому мы не готовили для него никаких поединков.

Мы ждали его решение, и в итоге представитель Ломаченко сказал, что Василий готов драться в октябре.

Посмотрим, какие у него будут кондиции, ведь он к тому времени проведет почти год без боев. Но он такой парень, что если ему предложить завтра драться с Девином Хейни за все титулы, то Ломаченко согласится. Он очень хочет вернуть свои титулы", - приводит слова Дебефа Boxingnews 24.

Напомним, свой последний бой Ломаченко провел в декабре прошлого года, победив гонца Ричарда Комми единогласным решением судей.

В июне Ломаченко должен был сойтись в ринге с австралийцем Джорджем Камбососом, но из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину отказался от ранее запланированного поединка, чтобы остаться и защищать свою страну от оккупантов.

Камбосос проиграл свой бой американцу Девину Хейни, но в конце года должен пройти реванш.

Ранее УНИАН сообщал, что абсолютный чемпион мира Девин Хейни заявил о готовности провести бой с Василием Ломаченко.

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