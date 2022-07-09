34-летний Ломаченко ждет свой шанс.

Василий Ломаченко будет иметь шанс подраться против победителя поединка между американцем Девином Хэйни и австралийцем Джорджем Камбососом.

Об этом сообщил промоутер Хэйни Эдди Хирн для YouTube-канала Intu Boxing.

Хэйни будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) в реванше с Камбососом в октябре 2022 года. Украинский боксер выйдет на победителя боя, и получит шанс завоевать все престижные пояса легкого дивизиона.

"Полагаю, что Хэйни проведет реванш с Камбососом в октябре, и думаю, что Василий встретится с победителем. Также я ожидаю, что вскоре Девин Хэйни поднимется в весе, но Ломаченко - проблема для всех этих ребят", – заявил Хирн.

Девин Хэйни 5 июня одержал победу над Камбососом по очкам и забрал у него титулы, которыми владел когда-то украинец. Сам Хэйни после победы сообщил, что он не против провести бой против Ломаченко. Однако Камбосос активировал опцию реванша.

Ломаченко должен был 5 июня быть в ринге против Камбососа, но из-за войны эта возможность была передана Хэйни. Василий может вернуться в ринг осенью этого года. Последний раз он дрался в декабре против Ричарда Комми - "Лома" уверенно победил африканца единогласным решением судей.

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