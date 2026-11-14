Сборная Украины потерпела поражение в ключевом матче Лиги наций

Состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встретились сборные Северной Ирландии и Украины. Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу североирландцев.
Первый тайм прошел в равной борьбе, и британская команда даже забила гол, который впоследствии был отменен из-за офсайда. Поэтому на перерыв сборные ушли при счете 0:0.
Счёт в матче на 68-й минуте открыл Девлин, который пробил в дальний угол ворот Трубина после розыгрыша углового. Украина отыграться не смогла.
Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 2. 5-й тур
Северная Ирландия - Украина - 1:0
Гол: Девлин, 68
Северная Ирландия: П . Чарльз - Браун, Макконвил, Атчесон, Девлин - Девенни, Ш. Чарльз, Хьюм - Галбрейт, Донли, Прайс.
Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Сарапий, Забарный - Судаков, Очеретько, Ярмолюк, Кащук - Яремчук, Сикан.
Матч прошел на стадионе "Windsor Park" в Белфасте. На данный момент у нашей команды 4 очка, и она занимает 3-е место в группе: чтобы не вылететь (шансы на повышение в классе уже утрачены), нашей команде в следующем матче нужно не уступить Грузии.
Новости футбола
Ранее известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщал, что лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Андрей Ярмоленко больше не будет выступать за национальную команду.
Он отметил, что во время зимнего перерыва Ярмоленко вообще уйдет из профессионального спорта и завершит карьеру. Это означает, что он откажется продолжать выступления за сборную Украины.