Сборная Украины потерпела поражение в ключевом матче Лиги наций

Матч состоялся на стадионе "Windsor Park" в Белфасте.

Состоялся матч пятого тура Лиги наций, в котором встретились сборные Северной Ирландии и Украины. Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу североирландцев.

Первый тайм прошел в равной борьбе, и британская команда даже забила гол, который впоследствии был отменен из-за офсайда. Поэтому на перерыв сборные ушли при счете 0:0.

Счёт в матче на 68-й минуте открыл Девлин, который пробил в дальний угол ворот Трубина после розыгрыша углового. Украина отыграться не смогла.

Видео дня

Лига наций УЕФА. Групповой этап. Лига B. Группа 2. 5-й тур

Северная Ирландия - Украина - 1:0

Гол: Девлин, 68

Северная Ирландия: П . Чарльз - Браун, Макконвил, Атчесон, Девлин - Девенни, Ш. Чарльз, Хьюм - Галбрейт, Донли, Прайс.

Украина: Трубин - Миколенко, Матвиенко, Сарапий, Забарный - Судаков, Очеретько, Ярмолюк, Кащук - Яремчук, Сикан.

Матч прошел на стадионе "Windsor Park" в Белфасте. На данный момент у нашей команды 4 очка, и она занимает 3-е место в группе: чтобы не вылететь (шансы на повышение в классе уже утрачены), нашей команде в следующем матче нужно не уступить Грузии.

Новости футбола

Ранее известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас сообщал, что лучший бомбардир в истории чемпионата Украины Андрей Ярмоленко больше не будет выступать за национальную команду.

Он отметил, что во время зимнего перерыва Ярмоленко вообще уйдет из профессионального спорта и завершит карьеру. Это означает, что он откажется продолжать выступления за сборную Украины.

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