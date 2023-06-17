Это произошло после поражения от Девина Хэйни в чемпионском поединке.

Всемирная боксерская организация (WBO) опубликовала обновленный рейтинг боксеров в легком весе, в котором бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) потерял первую позицию.

Это произошло после поражения от Девина Хэйни в чемпионском поединке. Таким образом, первое место в рейтинге досталось Шакуру Стивенсону, а Ломаченко теперь находится на второй строчке.

Отметим, что на третьей строчке рейтинга расположился еще один украинец Денис Беринчик.

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Рейтинг WBO в легком весе

Девин Хэйни - чемпион

1. Шакур Стивенсон

2. Василий Ломаченко

3. Денис Беринчик

4. Анхель Фиерро

5. Исаак Круз

6. Уильям Сепеда

7. Фрэнк Мартин

8. Кейшон Дэвис

9. Франческо Патера

10. Раймон Мураталла

Как завершился бой между Ломаченко и Хэйни

24-летний непобедимый американец Хэйни во второй раз защитил свой статус абсолютного чемпиона мира в легком весе 21 мая. Девин одержал победу над 35-летним Василием единогласным решением судей (дважды 115-113 и 116-112). Впрочем, такой вердикт вызвал немало споров среди боксерского сообщества.

"Лома" не признал свое поражение после поединка и заявил, что собирается вернуться в Украину "защищать Православную Церковь". Боксер с украинским паспортом расплакался после поражения от Хэйни.

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