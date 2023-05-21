Экс-чемпион получил звонки от сына и растрогался.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (17-3, 11 КО) расплакался после поражения от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хэйни (30-0, 15 КО).

"Мы все любим и уважаем бокс. Порой такое случается. На протяжении всей жизни отец всегда учил меня, что нужно побеждать без вопросов, чтобы исход боя был очевидным. Мне необходимо сесть, сфокусироваться на поединке, посмотреть его, и после этого я дам ответ. Но я не проиграл этот бой. Когда объявил речь, я вспомнил о своем сыне. Сегодня он звонил мне семь раз, и каждый раз называл меня чемпионом. Я просто вспомнил об этом и заплакал", - рассказал Ломаченко после боя.

Ломаченко - Хэйни: как это было

21 мая в Лас-Вегасе состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Хэйни и Ломаченко. Единогласным решением судей одержал победу Хэйни (116-112, 115-113, 115-113), но боксерское сообщество выразило возмущение таким результатом, потому что ход поединка был другим.

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"Ломаченко выиграл. Я насчитал 8-4 в его пользу. После боя Хэйни скрылся от меня вместо того, чтобы столкнуться на ринге", - заявил непобежденный американский боксёр-профессионал Шакур Стивенсон.

Менеджер украинского бойца Климас сообщил, что они будут обжаловать вердикт судей.