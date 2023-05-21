Звезды бокса Шакур Стивенсон, Райан Гарсия и Реджис Прогрейс уже заявили, что, по их мнению, честно было бы присудить победу Ломаченко в этом бою.

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-3, 11 КО), сообщил, что команда будет подавать апелляцию на решение судей по поражению в поединке с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хэйни (30-0, 15 КО).

"Это самое большое ограбление среди белого дня. Для другой команды Рождество наступило летом. Мы это просто так не оставим. Я гарантирую, что мы будем подавать протест. Правосудие должно быть. Подсчет очков был просто сумасшедшим. Судьи не понимали, как тяжело работают бойцы, чтобы оказаться здесь. И быть ограбленным таким образом? Это неприемлемо. Мы это просто так не оставим. Мы будем идти до конца и подавать апелляцию. Возможно, мы не выиграем, но мы должны показать, что правосудие должно быть", - сказал Климас на пресс-конференции после боя.

Ломаченко - Хэйни: судейский скандал

21 мая состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе. Американец Хэйни защищал свои пояса в бою против Ломаченко.

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Василий очень уверенно боксировал и, по статистике, выбросил больше точных ударов. Однако судьи единодушно увидели победу Хэйни: 116-112, 115-113, 115-113. Девин сохранил свои титулы WBC, WBA, WBO и IBF.

Звезды бокса Шакур Стивенсон, Райан Гарсия и Реджис Прогрейс уже заявили, что, по их мнению, честно было бы присудить победу Ломаченко в этом бою.