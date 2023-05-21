Звездный боксер умалчивает войну, которую начала Россия.

Василий Ломаченко после поражения от абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни пообещал помогать Украине и "своей православной церкви".

Сразу после объявления результата на ринге Василий дал первые комментарии. Он отказался признать поражение, а также поблагодарил всех сторонников за поддержку. Завершил свою речь Ломаченко обещанием помогать православной церкви.

"Я не хочу говорить об этом. Все видели, что произошло сегодня. Думаю, я могу оставаться в боксе. Я в хорошей форме. Еще увидимся. Все было согласно правилам. Хэйни - хороший боец, но не уровня Р4Р (рейтинга лучших боксеров мира вне весовых категорий, - ред.). Сейчас я хочу вернуться домой, помогать Украине и своей православной церкви", – сказал Ломаченко после боя, надев на себя флаг Украины.

Видео дня

Добавим, что Василий неоднократно за последнее время попадал в скандалы, пытаясь защитить московский патриархат. Также Ломаченко умалчивает войну, которую развязала Россия против Украины.

Ломаченко - Хэйни: итоги боя

21 мая в Лас-Вегасе Хэйни защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBF. Таким образом, 24-летний американец сохранил звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в поединке против Камбососа.

Сторона Ломаченко собирается подавать апелляцию, потому что, по их мнению, судьи нечестно считали очки. Девину все три рефери отдали победу: 115-113 дважды и 116-112.

Многие известные боксеры, знаменитые чемпионы высказались в поддержку Ломаченко на фоне противоречивого судейского решения.