Василий продолжает неоднозначно говорить о военных действиях в Украине.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко неоднозначно высказался о войне против России. На пресс-конференции перед боем против американца Хейни журналисты его спросили о ситуации в Украине.

"Послушайте, трудно что-то сказать, потому что вы ничего не можете изменить. Если вы что-то говорите или делаете, то это ничего не изменит. Думаю, только Бог может что-то изменить. Поэтому нам нужно просто молиться и просить его остановить эту войну", - передает слова Ломаченко Top Rank.

Также он заявил, что война – это "неправильно" и объяснил свое решение присоединиться к теробороне. В начале полномасштабной войны появилось фото Ломаченко, на котором было видно, что он стал частью ТРо, однако потом никакой информации о его участии в защите Украины не было.

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"Ты ничего не можешь сделать, когда война приходит в твою страну, твой дом. Это неправильно, на мой взгляд. Я просто старался защитить свою семью, свой дом и нашу страну. Это простое решение для людей, которые любят свою страну, дом, семью и народ. В такое время ты не думаешь о четырех поясах и абсолютно чемпионстве. Нет, ты вообще не думаешь об этом. Теперь я начинаю думать о своей семье и детях - где и как они будут расти, кем они станут. Это цель моей борьбы", - добавил Василий.

Поединок Хейни - Ломаченко: что известно

Напомним, что в ночь с 20 на 21 мая Ломаченко сойдется в противостоянии с американским боксером Давидом Хейни. Поединок состоится в Лас-Вегасе, штат Невада. Букмекеры предпочитают в этой дуэли именно бойцу из США.

В Украине ни один из медиа-сервисов не согласился проводить трансляцию этого боя. Его можно будет легально пересмотреть только на зарубежных стриминговых платформах.

Для обоих боксеров этот бой станет первым с октября прошлого года. Отметим, что Ломаченко тогда одержал победу над американцем Ортисом.

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