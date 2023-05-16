Уроженец Белгород-Днестровска выйдет на ринг впервые с октября 2022-го года.

В ночь с 20 на 21 мая бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко проведет бой против американца Давида Хейни.

Поединок состоится в Лас-Вегасе, штат Невада, на MGM Grand Garden Arena. На кону будут стоять все пояса легкого дивизиона.

Боксер из Украины выйдет на ринг впервые с октября прошлого года. Тогда Ломаченко в очень сложном поединка одержал победу над Джейменом Ортисом.

Видео дня

Ломаченко - Хейни: трансляция боя

В Украине ни один из трансляторов не согласился проводить прямой эфир этого поединка. В том числе медиа-сервис MEGOGO выступил с официальным заявлением о том, что не этого боя не будет не его платформе

Зарубежные ресурсы предлагают пересмотреть поединок по системе "плати и смотри". Для тех, кто все-таки хочет следить за боем вживую, нужно будет на платформе plus.espn.com выложить почти 60 долларов (ориентировочно 2 215 грн). В Британии посмотреть бой можно будет на телеканале Sky Sports.

Ломаченко - Хейни: когда начало трансляции

По украинскому времени придется подождать, или же наоборот – просматривать утром. Ориентировочное время начала этого боя – 6:00 по Киеву.

Что известно о боксерах

Напомним, что в пассиве Хейни еще нет ни одного поражения на профессиональном ринге. 24-летний американец провел 29 поединков и ни в одном не уступил. В частности 15 побед он одержал нокаутом.

У боксера с украинским паспортом в статистике есть поражения. Он дважды уступал соперникам. Последний раз это было в 2020-м году, когда Ломаченко проиграл все свои пояса Теофимо Лопесу. Кроме этого Василий 17 раз побеждал, в том числе 11 раз-нокаутом.

Вас также могут заинтересовать новости: