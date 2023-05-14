Поединок состоится в США в ночь с 20 на 21 мая.

Опубликован промо-ролик предстоящего боя между украинским боксером Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и WBC в легком весе американцем Девином Хэйни.

Соответствующее видео показала промоутерская компания Top Rank. На видео демонстрируются кадры из предыдущих боев с участием Хэйни и Василия.

Ломаченко - Хэйни: перед боем

Поединок украинского и американского боксеров пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 мая.

На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и WBC, которыми владеет Хэйни. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Хэйни вызывающе обещает уничтожить в ринге Ломаченко. "20 мая увидите, как я побью любителя. Самый молодой абсолютный чемпион в истории", - заверил американец.

Букмекеры не верят в то, что Ломаченко сможет стать абсолютным чемпионом мира по боксу.

Последний раз оба боксера выходили в ринг в октябре прошлого года. Василий единогласным решением судей одолел американца Ортиса, а Хэйни избил австралийца Камбососа.

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