Опубликован промо-ролик предстоящего боя между украинским боксером Василием Ломаченко и абсолютным чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и WBC в легком весе американцем Девином Хэйни.
Соответствующее видео показала промоутерская компания Top Rank. На видео демонстрируются кадры из предыдущих боев с участием Хэйни и Василия.
На видео демонстрируются кадры из предыдущих боев с участием Хэйни и Василия
Ломаченко - Хэйни: перед боем
- Поединок украинского и американского боксеров пройдет в Лас-Вегасе в ночь с 20 на 21 мая.
- На кону в этом поединке будут стоять пояса WBO, WBA, IBF и WBC, которыми владеет Хэйни. Это будет бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Хэйни вызывающе обещает уничтожить в ринге Ломаченко. "20 мая увидите, как я побью любителя. Самый молодой абсолютный чемпион в истории", - заверил американец.
- Букмекеры не верят в то, что Ломаченко сможет стать абсолютным чемпионом мира по боксу.
- Последний раз оба боксера выходили в ринг в октябре прошлого года. Василий единогласным решением судей одолел американца Ортиса, а Хэйни избил австралийца Камбососа.