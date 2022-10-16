Дэвин Хэйни одержал победу единогласным решением судей.

В ночь на 16 октября в Мельбурне (Австралия) состоялся бой-реванш между абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) американцем Дэвином Хэйни и бывшим объединенным чемпионом мира Джорджом Камбососом.

Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Хэйни единогласным решением судей (119:109, 118:108, 118:108).

Практически на протяжении всего второго боя австралийский боксер пытался действовать активно, но американец успешно противопоставлял ему работу джебом и двойками.

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К девятому раунду лицо Камбососа от ударов соперника было окровавленным, но он все равно пытался изменить ход поединка. Тем не менее в последних раундах Хэйни окончательно завладел инициативой, с чем его соперник уже справиться не смог.

Таким образом, 23-летний Дэвин Хэйни победил Джорджа Камбососа во второй раз, одержав 29-ю победу в карьере и сохранил звание абсолютного чемпиона легкого дивизиона.

Обзор боя:

Добавим, что следующим соперником Хэйни может стать украинский боксер Василий Ломаченко. Перед поединком с Камбососом Дэвин заявил, что после победы над австралийцем может выйти на ринг против украинца.

"Бой с Ломаченко меня, без сомнений, волнует. И его начало будет положено после победы 16 октября. Как только я выиграю в своем бою, а он – в своем, нам нужно будет решить, что делать дальше", – приводит слова Хэйни издание BoxingScene.

Напомним, что в первом бою в июне в Мельбурне Хэйни победил Камбососа единогласным решением судей - 116:112, 116:112 и 118:110. После этого Джордж активировал опцию матча-реванша с Хэйни.

Хэйни - Камбосос: профайлы боксеров

Дэвин Хэйни является обладателем поясов чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO, IBF и WBC, а также титула журнала The Ring.

В активе Хэйни 29 побед в профессиональной карьере (15 - нокаутом). Он до сих пор непобедимый боксер.

Камбосос провел 22 боя в своей карьере, 20 из которых он выиграл (10 - нокаутом). Оба поражения австралиец потерпел против Хэйни.

Рост Камбососа составляет 176 см, размах рук - 173 см. Хэйни ниже Камбососа - 173 см, однако имеет больший рахмах рук - 180 см.

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