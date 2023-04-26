MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе.

Популярный украинский медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой украинского боксера Василия Ломаченко против американца Девина Хейни.

"Медиасервис MEGOGO не будет транслировать бой за титул чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко и Девином Хейни", - проинформировал медиасервис на своей странице в Instagram.

Причины отказа от трансляции поединка, который должен стать главным событием вечера бокса, который состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena, не сообщаются.

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Бой Василия Ломаченко против Девина Хейни - что известно

20 мая экс-чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко и американец Девин Хейни, владеющий всеми поясами в легком весе, проведут титульный бой.

Аналитики считают американца Хейни фаворитом поединка. Букмекеры называют наиболее вероятным результатом боя победу Хейни по очкам. А экс-чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес считает, что Ломаченко отберет у Хейни титул абсолютного чемпиона в легкой весовой категории.

Заметим, свой предыдущий бой оба спортсмена провели в октябре 2022 года. Тогда Ломаченко одержал победу американца Джемейна Ортиса, а Хейни одержал победу в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом.

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