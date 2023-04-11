Бывший соперник Ломаченко уверен, что украинец победит Девина Хэйни.

Экс-чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес прокомментировал предстоящий бой между американцем Девином Хэйни и представителем Украины Василием Ломаченко.

Звездный боксер считает, что Ломаченко сможет победить Хэйни и отберет у него титул абсолютного чемпиона в легкой весовой категории.

"Я знаю их обоих. Знаю, как работает этот бизнес. Выиграет Ломаченко! Почему? Потому что Хэйни - не Теофимо. Никто не побьет Ломаченко.

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Я был с ним в ринге. Он умный. У него так много разных тактик, которые я сам никогда не использовал и о которых даже не задумывался. У него есть грязная тактика, и у него есть чистая тактика. В любом случае Ломаченко очень опытен, и мне кажется, что никто из них не готов к этому", - рассказал Теофимо Лопес в комментарии ESNEWS.

Добавим, что титульный поединок Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

К этому бою Девин Хэйни подходит в статусе непобедимого боксера. В активе американца 29 побед в 29 боях на профи-ринге.

Василий Ломаченко за свою карьеру провел 19 поединков. 17 раз украинец уходил из ринга победителем и дважды проиграл.

Свой последний бой Ломаченко провел в октябре 2022 года. Украинец одержал победу единогласным решением судей против американца Джемейна Ортиса.

Напомним, в 2020 году Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира по версиям IBF (1-я защита Лопеса), WBC (1-я защита Ломаченко), WBA (4-я защита Ломаченко) и WBO (3-я защита Ломаченко) в легком весе. Американец установил рекорд, в 23 года став самым молодым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в легком весе.

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