Украинский боксер попробует отобрать у американца титул абсолютного чемпиона.

Титульный бой экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни получил официальное подтверждение.

Бой Хэйни - Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena, сообщает промоутерская компания Top Rank Boxing на своей официальной странице в Твиттере.

Официальный постер боя Хэйни - Ломаченко:

Пресс-служба компании также представила огненный проморолик поединка Хэйни - Ломаченко. Бой украинца и американца в ролике был представлен партией в шахматы.

Примечательно, что фигуры Ломаченко белого цвета и отмечены флагом Украины. Что касается фигур Хейни, то они золотого цвета, а не традиционного для шахмат черного.

Проморолик боя Хэйни - Ломаченко:

Добавим, что Василий Ломаченко в своем последнем бою победил американца Джемейна Ортиса. Бой состоялся в октябре прошлого года и завершился победой украинца единогласным решением судей.

На профи-ринге Ломаченко провел 19 боев, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Девин Хэйни свой последний бой проводил также в октябре прошлого года. Американец в реванше победил Джорджа Камбососа из Австралии и защитил чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

В активе Хэйни 29 побед в 29 поединках в профессиональном боксе. 15 раз американец побеждал соперников нокаутом.

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