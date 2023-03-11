Украинский боксер попытается отобрать чемпионские пояса у американца.

Бывший чемпиона мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет свой следующий бой против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По информации инсайдера и журналиста ESPN Майка Коппинджера, представители боксеров договорились о месте проведения боя.

Источник утверждает, что титульный бой пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Наиболее вероятной ареной для проведения боя является MGM Grand Garden.

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Ожидается, что поединок Ломаченко против Хэйни состоится 20 мая 2023 года.

Напомним, украинский боксер сейчас находится в тренировочном лагере в США, где готовится к бою с Хэйни за титул абсолютного чемпиона мира.

Свой последний бой Ломаченко провел против американца Джемейна Ортиса. Украинец одержал победу единогласным решением судей. Для Василия это был первый и единственный поединок в течение 10 месяцев.

Девин Хэйни в своем последнем бою повторно победил Джорджа Камбососа и сохранил чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

Ранее УНИАН сообщал, что Василий Ломаченко угодил в очередной скандал. На турнире UFC в США украиснкий боксер сделал совместное фото с российским бойцом Исламом Махачевым.

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