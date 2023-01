Ряд украинских спортсменов разочарованы поступками Василия Ломаченко.

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко накануне поделился скандальной публикацией в своих социальных сетях с митрополитом УПЦ Московского патриархата Лонгином, где тот обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога".

Ряд известных украинских спортсменов выступили с резкой критикой знаменитого боксера.

В частности, на инцидент отреагировал скелетонист Владислав Гераскевич. В своем Твиттере он опубликовал пост, в котором дал оценку поступку Ломаченко.

"На видео, которое выставил Василий, Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против бога, против церкви господней и украинского народа.

Славный украинский спортсмен стал послушным чертенком в руках московского дьявола", – написал Гераскевич.

Жестко в адрес Ломаченко высказался также знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский. Он назвал Василия "дебилом" и пожелал боксеру избежать личной встречи с ним.

"Какое счастье, что у меня есть оружие и не надо боксировать с этим дебилом. Вася, Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил", - написал Стаховский в Instagram.

Также поступок Ломаченко прокомментировала украинская фристайлистка Анастасия Новосад.

"Насколько можно уважать тебя как спортсмена, и настолько можно презирать тебя как человека", - написала Новосад.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич также отреагировал на публикации украинского боксера.

На своей странице в Твиттере Кротевич сравнил звездного боксера с политиком Виктором Медведчуком.

"Вася Ломаченко - будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", - написал Кротевич.

Добавим, что Василий Ломаченко уже не впервые публично поддерживает Московский патриархат, из-за чего нарывается на шквал критики. Недавно он выпекал проскуры в Лавре, а затем показал в соцсетях совместное фото с представителем УПЦ МП.

Несмотря на большое количество критики от своих подписчиков, накануне Ломаченко опубликовал еще и второе видео со священником Московского патриархата.

