Фолловеры сомневаются, что боксер в здравом уме.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко вновь оскандалился роликом с архиереем УПЦ Московского патриархата Лонгином (Михаил Жар). Новым видео боксер ответил на волну хейта, на который он нарвался опубликовав проповедь о том, что Украина развязала войну против церкви".

Первое видео появилось в Instagram Ломаченко вчера, а сегодня он опубликовал второе, несмотря на бурную реакцию фолловеров.

"Бог любит вас. Пусть убьют, пусть забирают все, это до определенного времени, но тяжкий час идет. Я дам совет: старайтесь, люди, которые живут в городах, приобщаться к селу. Участок земли будет вас кормить. Впереди очень тяжело будет. Мы останемся с Богом. Так будем спасаться. И самое главное-берегите себя и нашу православную веру в чистоте", – говорит Лонгин на видео.

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Кроме того, архиерей УПЦ МП заявил, что "сильные мира сего" "начали гнать христовых детей, детей божьих".

"Божью церковь вы решили закрыть. Вы решили остановить господа Бога. Какое безумие, братья и сестры? Вам не страшно, когда вы говорите" Иду воевать с Богом". Покайтесь! Еще есть время", - отметил Лонгин в проповеди.

Потока абсурдных заявлений архиерея Ломаченко оказалось мало. В описании к публикации боксер написал цитату из Евангелия.

"Тот, кто имеет уши слышать, пусть услышит". Все имеют уши, но не все имеют уши слышать. Через уши слышать - значит иметь уши души отверстие. Никакой пользы не приносят нам телесные уши, когда уши душевные закрыты. Тело имеет свою глухоту, когда его уши закрыты. Так и душа имеет свою глухоту, когда слух у нее закрыт", – написал Ломаченко.

Фолловеров шокировали видеоролики, которые опубликовал Ломаченко. Многие комментаторы усомнились, находится ли он в здравом уме.

"Зашквары" Ломаченко из УПЦ МП

Василий Ломаченко публично поддерживает Московский патриархат, из-за чего нарывается на шквал критики. Недавно он выпекал проскуры в Лавре, а затем показал в соцсетях совместное фото с представителем УПЦ МП.

Летом Ломаченко попал под шквал критики за то, что замолчал российский теракт в его родной Одесской области.

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