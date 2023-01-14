Весной боксеры могут определить между собой короля легкого веса.

Американский боксер Девин Хэйни согласился провести поединок против украинца Василия Ломаченко в мае 2023 года.

Как сообщает BoxingNews24, Хэйни исповедует ислам и он был заинтересован провести бой до начала Рамадана, который в 2023 году продлится с 22 марта по 21 апреля. Однако американец согласился выйти в ринг с Ломаченко 20 мая.

Хэйни намекнул в Twitter, что его следующий бой пройдет по системе PPV, то есть трансляция будет платной.

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Ему ответил журналист-инсайдер ESPN Сальвадор Родригес.

"Против Ломаченко 20 мая на "Мэдисон Сквер Гарден"... Звучит неплохо, но PPV?", - написал Родригес.

Напомним, свой последний поединок Ломаченко провел 30 октября этого года. Украинец одержал победу единогласным решением судей над американцем Джемейном Ортисом.

Девин Хэйни, в свою очередь, в октябре этого года одержал победу в реванше над австралийцем Камбососом и защитил свои титулы.

Ломаченко - Хэйни: профайлы боксеров

Василий Ломаченко провел на профи-ринге 19 боев, в которых одержал 17 побед (11 - нокаутом). Два поединка украинец проиграл.

В активе Девина Хэйни 29 побед (15 - нокаутом) в 29 боях на профи-ринге.

Теофимо Лопес видит фаворитом именно украинца в бою Ломаченко - Хэйни.

Ломаченко в 2020 году имел шанс стать абсолютным чемпионом мира, но Лопес одолел Василия единогласным решением судей.