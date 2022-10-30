Обидчик Ломаченко верит в успех украинского боксера в бою против Хэйни.

Знаменитый американский боксер Теофимо Лопес оценил шансы украинца Василия Ломаченко в потенциальном бою против действующего абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

25-летний боксер считает, что Ломаченко одержит победу над Хэйни, поскольку имеет высокие навыки и качественные умения.

"Отдам предпочтение Ломе. Я бы сказал, что Девин даст ему очень хороший бой, если бы у него был инстинкт убийцы. Хэйни - боец, который знает, что делает на ринге. Однако такого техничного бойца, как Ломаченко, нужно держать на безопасной дистанции. С ним можно только так. Отходить, выбрасывать джеб, втыкать удары и двигаться - это не всегда работает с Ломой. Он встречался со многими сложными соперниками", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу FightHype.

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Теофимо Лопес добавил, что Василий Ломаченко также выйдет победителем и в потенциальном сражении против Шакура Стивенсона.

"С Шакуром Стивенсоном я тоже отдаю предпочтение Ломаченко. Эти парни расстроятся, у них бомбанет, но, что, черт побери, вы хотите от меня услышать, ребята? Подеритесь и докажите, что я ошибаюсь. Я единственный, кто побил Ломаченко. Только я действительно хотел с ним драться. И я сделал то, что сделал", - заявил Лопес.

Напомним, в 2020 году Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира по версиям IBF (1-я защита Лопеса), WBC (1-я защита Ломаченко), WBA (4-я защита Ломаченко) и WBO (3-я защита Ломаченко) в легком весе. Американец установил рекорд, в 23 года став самым молодым в истории бокса абсолютным чемпионом мира в легком весе.

В 2021 году Теофимо Лопес проиграл раздельным решением судей в бою против австалийца Джорджа Камбососа и потерял все свои титулы. Затем Девин Хэйни отобрал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе у 28-летнего австралийца. Причем, американец победил Камбососа дважды: 5 июня 2022 года в первом бою и 15 октября этого же года в реванше. Оба поединка продлились все 12 раундов и завершились победами Хэйни единогласными решениями судей.

30 октября Василий Ломаченко одержал победу в бою против американца Джемейна Ортиса единогласным решением судей. После своей победы украинец заявил, что нацелен отобрать пояса у Девина Хэйни.

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