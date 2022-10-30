По мнению американского боксера, бой Ломаченко против Ортиса был близким к ничьей.

В ночь на 30 октября состоялся бой украинского боксера Василия Ломаченко против американца Джемейна Ортиса.

Поединок, который проходил на знаменитой арене "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, продлился все 12 раундов и завершился победой украинского боксера единогласным решением судей: 115-113, 116-112, 117:111.

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни выразил возмущение из-за одной из судейских карточек, на которой Ортис взял только три раунда.

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"О, 117-111 - это было возмутительно!" - написал Хэйни в своем Твиттере.

Добавим, что именно Девин Хэйни может стать следующим соперником Василия Ломаченко.

После победы над Ортисом украинский боксер заявил, что его следующая цель - это завоевание всех четырех поясов в легком весе. На этом моменте в ринге появился обладатель тех же четырех поясов - Девин Хэйни.

Украинец заявил, что жаждет поединка с Хэйни и готов принять любое предложение американца.

"Я готов на любые предложения, я хочу этот бой. Девин – топ-боксер, поэтому он и является чемпионом. Да, мне нужно немного больше времени, чтобы подготовиться к нему, но я буду готов", - сказал Ломаченко.

Хэйни в ответ заявил, что дважды езды за этими поясами в Австралию.

Напомним, Девин Хэйни отобрал звание абсолютного чемпиона мира в легком весе у 28-летнего австралийца Джорджа Камбососа. Причем, американец победил Камбососа дважды: 5 июня 2022 года в первом бою и 15 октября этого же года в реванше. Оба поединка продлились все 12 раундов и завершились победами Хэйни единогласными решениями судей.

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