34-летний боксер рассказал, как возвращался в Украину из Греции после начала полномасштабной войны.

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился своим мнением о полномасштабной войне в Украине, которую развязала РФ.

34-летний боксер рассказал, что он был в Греции, когда узнал новость о начале войны в Украине.

"Я никогда не верил, что переживу войну в моей жизни. Это ужасно. Это очень ужасно. Когда война началась, я был в Греции. Я не мог вернуться домой, потому что все рейсы были отменены. Это было очень долгое путешествие. Я улетел в Румынию, после этого я поехал машиной к реке, сел на лодку и вернулся домой.

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Это был второй день войны. На следующее утро я отправился к военным, получил оружие, одежду, начал готовиться к войне. Для себя я понял, что не могу покинуть дом, мою страну. Просто забываешь про свои цели и мечты.

Твой разум сосредоточен на семье, на окружающих тебя людях. Для того, чтобы сохранить жизнь. Никто не поймет этого, пока сам не пройдет через это. Очень тяжело, когда ложишься спать и слышишь сирены, бежишь в подвал. И никто не знает, как долго там придется оставаться. Этот момент меняет жизнь в стране.

Когда ты взрослый человек, ты понимаешь эту ситуацию, ты можешь приспособиться к войне. Но дети… Первые два-три месяца было захвачено большое количество городов и населенных пунктов в нашей стране. И понимания, что будет дальше, не было.

Но настал момент, когда ситуация вроде бы начала проясняться, нашим военным удалось отбить территории. Мы пошли в наступление. Тогда уже стало понятно, что все должно сложиться хорошо", – рассказал Ломаченко в интервью Top Rank Boxing.

Напомним, с первых дней войны Ломаченко присоединился к терробороне Белгород-Днестровского, а позже вступил в ряды ВСУ. Затем 34-летний боксер покинул Украину, чтобы подготовиться к бою с Джемейном Ортисом.

Поединок Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса запланирован на 29 октября.

Ломаченко - Ортис: перед боем

Ортис на профи-ринге провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед (8 раз нокаутом), один бой завершился вничью.

Свой последний бой Ортис провел 21 мая 2022 года против Джамейна Ортиса. Ортис победил единогласным решением судей.

В активе Ломаченко 18 боев, 16 из них украинец выиграл (11 нокаутом) и дважды проиграл.

Последний раз Ломаченко боксировал 11 декабря 2021 года, когда единогласным решением судей победил Ричарда Комми.

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