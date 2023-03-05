Во время турнира UFC 285 украинский боксер сидел рядом с российским бойцом Исламом Махачевым.

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко угодил в новый скандал.

Во время просмотра турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США) украинский боксер сделал совместное фото с представителем страны-террориста Исламом Махачевым.

Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в своем Твиттере.

Видео дня

Он обратил внимание на то, что Ломаченко попал в объектив камеры во время боя. Там можно увидеть, как украинский боксер обнимается и фотографируется с россиянином Исламом Махачевым.

"Во время одного из перерывов Ломаченко подошел к россиянину Исламу Махачеву, приобнял его, и сделал общее фото. Махачев поддерживает агрессию своего свинарника против Украины. Собственно, Ломаченко поддерживает эту агрессию тоже", - написал Стерненко.

Эпизод с совместным фото Ломаченко и Махачева также попал на видео, опубликованное официальным аккаунтом UFC.

Добавим, что Ислам Махачев является чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг). В мае 2022 года спортсмен лично приглашал детей из так называемой "ДНР" на занятия к нему в Махачкалу.

Также Махачев известен приятельскими отношениями с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым регулярно встречается.

Напомним, Василий Ломаченко находится в США, где готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хейни.

Поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая в Саудовской Аравии.

Свой последний бой Василий провел в октябре 2022 года против Джамейна Ортиса. В данном противостоянии украинец одержал победу единогласным решением судей. В его активе 17 побед (11 нокаутом) и два поражения.

Ранее УНИАН сообщал, что общественная организация "Рух ЧЕСНО" внесла Василия Ломаченко в список госпредателей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: