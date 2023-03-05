Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко угодил в новый скандал.
Во время просмотра турнира UFC 285 в Лас-Вегасе (США) украинский боксер сделал совместное фото с представителем страны-террориста Исламом Махачевым.
Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в своем Твиттере.
Он обратил внимание на то, что Ломаченко попал в объектив камеры во время боя. Там можно увидеть, как украинский боксер обнимается и фотографируется с россиянином Исламом Махачевым.
"Во время одного из перерывов Ломаченко подошел к россиянину Исламу Махачеву, приобнял его, и сделал общее фото. Махачев поддерживает агрессию своего свинарника против Украины. Собственно, Ломаченко поддерживает эту агрессию тоже", - написал Стерненко.
Эпизод с совместным фото Ломаченко и Махачева также попал на видео, опубликованное официальным аккаунтом UFC.
The stars are OUT at #UFC285 🤩 pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv— UFC (@ufc) March 5, 2023
Добавим, что Ислам Махачев является чемпионом UFC в легком весе (до 70 кг). В мае 2022 года спортсмен лично приглашал детей из так называемой "ДНР" на занятия к нему в Махачкалу.
Также Махачев известен приятельскими отношениями с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, с которым регулярно встречается.
Напомним, Василий Ломаченко находится в США, где готовится к бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) против американца Дэвина Хейни.
Поединок Ломаченко - Хейни состоится 20 мая в Саудовской Аравии.
Свой последний бой Василий провел в октябре 2022 года против Джамейна Ортиса. В данном противостоянии украинец одержал победу единогласным решением судей. В его активе 17 побед (11 нокаутом) и два поражения.
Ранее УНИАН сообщал, что общественная организация "Рух ЧЕСНО" внесла Василия Ломаченко в список госпредателей Украины.