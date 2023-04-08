Василий Ломаченко встретится с Девином Хэйни в мае 2023 года.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет титульный бой против Девина Хэйни, который владеет всеми поясами в легком весе.

Поединок Хэйни - Ломаченко станет главным событием вечера бокса, который состоится 20 мая в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena.

Свой предыдущий бой украинский боксер провел в октябре 2022 года против американца Джемейна Ортиса. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой Ломаченко единогласным решением судей.

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Девин Хэйни свой предыдущий поединок также проводил в октябре прошлого года. Американец одержал победу в реванше с австралийцем Джорджем Камбососом и защитил чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе.

Хэйни - Ломаченко: прогноз

Фаворитом поединка Хэйни - Ломаченко аналитики считают американского боксера.

Так, коэффициент на победу Хэйни - 1,43. Триумф Ломаченко оценивается коэффициентом 3,30. Редкая в боксе ничья оценивается коэффициентом 18,00.

По мнению букмекеров, наиболее вероятным исходом боя является победа Хэйни по очкам - 1,61. Победа украинского боксера по очкам оценивается коэффициентом 4,33.

Сделать ставку на досрочную победу Девина Хэйни можно с коэффициентом 7,50. Коэффициент на досрочную победу Василия Ломаченко - 9,00.

Добавим, что на счету Василия Ломаченко 19 поединков в профессиональном боксе, в 17 из которых он одержал победы (11 - нокаутом) и дважды проиграл.

Девин Хэйни на профи-ринге одержал 29 побед в 29 боях.

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