Судьи довольно специфически посчитали очки.

Утром 21 мая Девин Хэйни единогласным решением судей (116-112 и дважды 115-113) одержал победу над Василием Ломаченко.

Многие знаменитости из мира бокса удивились, что вердикт судей в пользу американца, а не украинца.

"Ломаченко выиграл беспрекословно. Тот, кто думает, что Лома не одержал победу, не знает ничего о боксе", - заявил бывший олимпийский чемпион Оскар Де Ла Хойя.

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А чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд признался, что болел за Хэйни, однако решение судей удивило его:

"Честно, я удивлен судейским вердиктом. Девин - мой чувак, болел за него в этом бою. Но 116-112 - безумие".

Чемпион WBO в первом полулегком весе Робейси Рамирес возмущен таким исходом боя:

"Это просто неправильно. Я невероятно разочарован. Ломаченко выиграл сегодня", - сказал Рамирес.

Боксер второго полулегкого веса Ламонт Роуч отдал победу "Ломе":

"Рад, что Девин одержал победу. Лома не должен был драться с американским чемпионом на территории США. Но имеем, что имеем. Если бы дрались в Украине, Девин проиграл бы единогласным решением. И чтобы было понятно, мой счет был 115-113 в пользу "Ломы". Я не злюсь на то, что Девин выиграл 115-113", - написал Роуч в соцсетях.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия тоже встал на защиту Ломаченко:

"Вот что вредит боксу. "Лома" должен был одержать победу. Я не понимаю. Я был там, "Лома" наносил более точные удары и сильно завершил бой", – сказал Гарсия.

Ломаченко - Хэйни: как это было

21 мая в Лас-Вегасе Хэйни защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBF. Таким образом, 24-летний американец сохранил звание абсолютного чемпиона мира, которое он получил в поединке против Камбососа.

Менеджер украинского бойца Эгис Климас сообщил, что они будут обжаловать вердикт судей.

Ломаченко плакал после боя, потому что его умилил звонок сына.