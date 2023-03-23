Василий Ломаченко продолжает активно поддерживать УПЦ МП.

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко сделал новую скандальную публикацию на своей странице в социальной сети Instagram.

Боксер опубликовал ролик информационного агентства "Союз православных журналистов" (СПЖ), которое публикует новости УПЦ Московского патриархата.

В ролике говорится, что члены синода УПЦ три часа ждали под офисом президента Украины Владимира Зеленского. Однако он их не принял. Была ли эта встреча согласована с главой государства, не отмечается.

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Авторы подчеркивают, что поступок президента "является показательным унижением миллионов верующих УПЦ, унижением миллионов избирателей, граждан Украины".

"Вопрос совсем не в том, что Зеленский не принял синодалов, проблема в том, как это было сделано. Настоятеля и иерархов крупнейшей конфессии страны продержали на улице возле блок-поста несколько часов, а затем прогнали сиреной.

И это при том, что Зеленский был на месте и хоть несколько минут мог точно найти. Архиереев не пригласили подождать внутри, не предложили хотя бы сесть.

Если коротко, ситуацию можно охарактеризовать двумя словами: "Демонстративное унижение". И это унижение не Онуфрия, Павла или Антония. Это показательное унижение миллионов верующих УПЦ, унижение миллионов избирателей, граждан Украины. Трагедия как раз в этом", - говорится на видео.

Стоит отметить, что это уже не первая скандальнальная история с участием Ломаченко. Ранее Василий попал в скандал, опубликовав совместные фото и две части интервью со скандальным Митрополитом Лукой, против которого были введены санкции.

После этого страница боксера в Инстаграме была заблокирована на территории Украины, а общественная организация "Рух ЧЕСНО" внесла Ломаченко в реестр предателей Украины.

Также недавно Василий Ломаченко отметился скандальным поступком на турнире UFC в США, где он обнимался и сделал фото с российским бойцом Исламом Махачевым, который является другом главы Чечни Рамзана Кадырова и поддерживает войну РФ против Украины.

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