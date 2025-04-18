Кабайел считает, что Усик не справится с его стилем.

Временный чемпион мира в хевивейте по версии WBC, немецкий боксер-профессионал Агит Кабайел бросил вызов знаменитому украинскому боксеру, чемпиону WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александру Усику. Соответствующий комментарий Sport.de он предоставил, одержав победу над китайским боксером Чжан Чжилэем в Эр-Рияде.

Кабайел похвастался своим стилем - ударами по корпусу, которые "очень трудно избежать". По словам боксера, многие его соперники с этим не справляются. Он предположил, что Усик "не умеет с этим справляться", поскольку "вообще не любит, когда его бьют по корпусу".

"Не знаю, являюсь ли я его худшим кошмаром. Но у него, возможно, будут проблемы с моим стилем. Я обязательно затяну его в глубокие воды и посмотрю, умеет ли он плавать. Он тоже это знает", - сказал боксер.

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Он добавил, что не знает, станет ли его стиль "криптонитом" для Усика. Кабайел также добавил, что не из тех, кто "занимается пустыми разговорами".

"Мегабой" Усика и Дюбуа

Как писал УНИАН, ранее промоутер назвал условие, при котором может состояться "мегабой" Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

По словам Фрэнка Уоррена, если чемпион IBF одержит победу в поединке против Джозефа Паркера, то следующим его соперником станет украинский чемпион.

Позже Усику выдвинули 30-дневный ультиматум. Украинца обязали провести защиту титула Мировой боксерской организации (WBO) против временного чемпиона в супертяжелом весе Джозефа Паркера.

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