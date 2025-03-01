Александр Усик неоднозначно ответил на вопрос о поясе для Трампа.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что все его чемпионские пояса, включая пояс по версии WBC, находятся у него дома. При этом сначала он ответил, что не знает, какой именно пояс президент Украины Владимир Зеленский взял с собой на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

А потом все же сказал, что это какой-то специальный пояс.

"Я знаю, что это за пояс, я просто никому ничего не могу сказать. И не хочу", подчеркнул Усик в комментарии для usykaa_fans, будучи на праздновании 15-летия дочери Елизаветы.

Более того, можно увидеть, что пояс, который Усик подарил Зеленскому на День Независимости в 2024 году, отличается от того, который был привезен на встречу с Трампом. Кожаной частью — пояс для Трампа с одной стороны сделан в цветах флага США, с другой — в цветах флага Украины.

Оригинальный пояс не содержит его имя и фамилию, а также отличается главная надпись: на оригинальном изделии — "World Champion" (Чемпион мира), на поясе для для Трампа — "Undisputed" (Неоспоримый).

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Ранее УНИАН сообщал, что Усику осталось всего несколько боев до завершения карьеры боксера. Он лично заявил об этом, подчеркнув, что чувствует себя отлично.

Кроме того, британский промоутер Фрэнк Уоррен назвал условие, при котором может состояться "мегабой" Усик-Дюбуа. По словам промоутера, этот бой будет логичным и самым большим, который можно организовать.

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