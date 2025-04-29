Следующим соперником победителя реванша Усик-Дюбуа станет Джо Паркет из Новой Зеландии.

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик в случае победы над британским боксеромм Даниэлем Дюбуа должен провести обязательную защиту титулов в поединке против Джозефа Паркера.

Об этом в интервью телеканалу Sky Sports заявил промоутер, глава компании Queensberry Promotions, которая ведет дела и Паркера, и Дюбуа, Фрэнк Уоррен. Это стало известно после того, как Паркера выдвинули в претенденты на пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

"WBO только что издала распоряжение, согласно которому победитель боя Усика и Дюбуа должен провести защиту против обязательного претендента WBO, которым является Джо Паркер, и это, кстати, отличный бой", - сказал Уоррен.

Видео дня

При этом промоутер надеется на очное противостояние своих подопечных за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, то есть Дюбуа против Паркера.

"Кто бы ни победил, а я надеюсь, что это будет Дюбуа, он будет драться с Паркером за четыре пояса, так что Джозеф в хорошем положении", - сказал Уоррен.

Дюбуа против Усика

26 августа 2023 года во Вроцлаве (Польша) состоялся бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа. Усик защищал свои титулы и победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Бой сопровождался спорами из-за удара Дюбуа в 5-м раунде: британец нанес удар ниже пояса, после чего Усик оказался на настиле ринга. Команда Дюбуа утверждала, что удар был легальным и требовала засчитать нокаут, однако рефери признал его запрещенным и дал Усику время на восстановление. В дальнейшем Усик контролировал ход боя и завершил его досрочно.

После поединка команда Дюбуа требовала реванша, подавая официальные апелляции в WBA. Однако их жалобы были отклонены, и матч-реванш официально организован не был. Усик, в свою очередь, сосредоточился на переговорах относительно объединительного боя за все титулы с Тайсоном Фьюри.

Недавно стало известно, что Александр Усик во второй раз встретится на ринге с британцем Даниэлем Дюбуа в бою-реванше. Этот поединок состоится уже 19 июля.

Вас также могут заинтересовать новости: