В матче 2-го тура нынешней Лиги конференций донецкий "Шахтер" встретился в польской "Легией". Поединок закончился со счетом 1:2 в пользу поляков.

Счет в матче на 16-й минуте открыл Аугустиняк, который после ошибки игрока "Шахтера" пушечным ударом из-за пределов штрафной площадки пробил Фесюна. Уже во втором тайме "горнякам" удалось сравнять счет в матче: Мейрелеш на 61-й минуте замкнул подачу Конопли с правого фланга. Но уже в добавленное время тот же Аугустиняк без шансов для Фесюна пробил девятку со штрафного.

Матч состоялся в польском Кракове.

Выступления "Шахтера" в Лиге конференций

В рамках первого тура основного этапа Лиги конференций между собой сыграли донецкий "Шахтер" и шотландский "Абердин". Встреча закончилась со счетом 2:3 в пользу украинского клуба.

