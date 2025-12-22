Защитник может присоединиться к итальянскому гранду уже в январе.

"Наполи" готов заплатить 25 миллионов евро, чтобы оформить трансфер украинского защитника Арсения Батагова, который ныне выступает за "Трабзонспор".

В подписании футболиста очень заинтересован главный тренер "Наполи" Антонио Конте. По данным источника, клуб хочет приобрести украинца до конца января 2026 года, пишет Karadeniz Gazetesi.

"Он имеет знания и навыки, чтобы укрепить нашу оборону. Он хорошо владеет мячом. Если трансфер состоится, это будет значительным приобретением для "Наполи", - цитирует коуча издание.

Что известно об Арсении Батагове

Напомним, Арсений Батагов присоединился к "Трабзонспору" в 2024 году, перейдя туда из луганской "Зари". Тогда турки заплатили за украинца 1 миллион 830 тысяч евро. С начала сезона игрок отыграл 15 матчей за "Трабзонспор" и успел отметиться двумя голевыми передачами. Отметим, что на фоне открытия трансферного окна возникло еще несколько новостей относительно трансферов других украинцев.

Ранее УНИАН сообщал, что клубы АПЛ рассматривают приобретение Анатолия Трубина, который выступает за "Бенфику". Сам клуб готов рассматривать предложения на сумму от 40 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Также другой украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть "Реал", сообщает "Madrid-barcelona". Отмечалось, что хоть клуб и доволен его ролью в команде, однако главный тренер внес его в список тех, с кем "сливочные" готовы попрощаться.

