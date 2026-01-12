Экс-тренер 'Динамо' призвал россиян ехать воевать в Украину

Таким образом, по его убеждению, россияне проявят патриотизм и любовь к родине.

Бывший тренер киевского футбольного клуба "Динамо" (2009–2010), гражданин России Валерий Газаев призвал россиян ехать воевать в Украину.

"В истории жизни любого государства бывают периоды, когда нужно встать на защиту своей родины, своего народа, своей семьи. Это должен делать каждый гражданин. Вот это называется патриотизм и любовь к Родине", – сказал экс-тренер "Динамо", сообщает издание Sport.UA.

Позиция украинских спортсменов относительно полномасштабной войны

Как сообщалось, на днях украинская теннисистка Марта Костюк, находясь на соревнованиях в Австралии, выступила с речью, в которой рассказала о тяжелой ситуации в Киеве в связи с уничтожением энергетической инфраструктуры города оккупантами.

"Я играю каждый день с болью в сердце, и тысячи людей сейчас без света и теплой воды. На улице -20°C, поэтому очень больно жить в этой реальности каждый день. И, знаете, здесь в Брисбене очень жарко, трудно это представить, но моя сестра спит под тремя одеялами, потому что дома так холодно. Поэтому я была невероятно тронута, увидев столько украинских болельщиков и флагов на этой неделе", - сказала Костюк.

А вот серебряный призер летней Олимпиады-2024 Илья Ковтун решил просто сменить гражданство с украинского на хорватское. Ковтуну и его тренеру понравились "идеальные условия" для тренировок, поэтому они остались.

