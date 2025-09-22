Сегодня станет известен новый обладатель Золотого мяча: где и когда смотреть

Сегодня, 22 сентября, в 21:00 по киевскому времени, в Париже, в Театре Шатле, состоится торжественная церемония вручения 69-го Золотого мяча. Этот престижный трофей ежегодно вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. УНИАН расскажет, кто может стать его обладателем.
Претенденты на Золотой мяч 2025:
- Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
- Ламин Ямал (Барселона, Испания)
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
- Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)
- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
- Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
- Гарри Кейн (Бавария, Англия)
- Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)
- Витинья (ПСЖ, Португалия)
- Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
- Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
- Кхвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
- Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
- Сергу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
- Виктор Гйокерес (Арсенал, Швеция)
- Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
- Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина)
- Педри (Барселона, Испания)
- Коул Палмер (Челси, Англия)
- Майкл Олисе (Бавария, Франция)
- Рафинья (Барселона, Бразилия)
- Деклан Райс (Арсенал, Англия)
- Флориан Виртц (Ливерпуль, Германия)
- Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)
Где и когда смотреть:
Церемония будет транслироваться вживую. Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.
Событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".
Фавориты церемонии
Главными претендентами на победу являются:
- Усман Дембеле: французский нападающий ПСЖ, который помог команде выиграть Лигу чемпионов и получить триумф в национальном чемпионате.
- Ламин Ямал: молодой талант Барселоны, который поразил своей игрой и результативностью.
- Килиан Мбаппе: звезда Реал Мадрид, которая продолжает демонстрировать высокий уровень игры.
Отметим, что из-за переноса матча Лиги 1 между ПСЖ и Марселем, некоторые игроки ПСЖ могут пропустить церемонию. В частности, Ашраф Хакими, Кхвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоао Невеш, Фабиан Руис, Витинья и Дезире Дуэ могут отсутствовать из-за участия в матче.