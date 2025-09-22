Сегодня станет известен новый обладатель Золотого мяча: где и когда смотреть

Дембеле, Ямал и Мбаппе - главные фавориты на Золотой мяч этого года.

Сегодня, 22 сентября, в 21:00 по киевскому времени, в Париже, в Театре Шатле, состоится торжественная церемония вручения 69-го Золотого мяча. Этот престижный трофей ежегодно вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. УНИАН расскажет, кто может стать его обладателем.

Претенденты на Золотой мяч 2025:

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)

Ламин Ямал (Барселона, Испания)

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)

Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)

Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)

Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)

Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)

Гарри Кейн (Бавария, Англия)

Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)

Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)

Витинья (ПСЖ, Португалия)

Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)

Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)

Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)

Кхвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)

Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)

Сергу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)

Виктор Гйокерес (Арсенал, Швеция)

Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)

Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина)

Педри (Барселона, Испания)

Коул Палмер (Челси, Англия)

Майкл Олисе (Бавария, Франция)

Рафинья (Барселона, Бразилия)

Деклан Райс (Арсенал, Англия)

Флориан Виртц (Ливерпуль, Германия)

Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Где и когда смотреть:

Церемония будет транслироваться вживую. Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Фавориты церемонии

Главными претендентами на победу являются:

Усман Дембеле: французский нападающий ПСЖ, который помог команде выиграть Лигу чемпионов и получить триумф в национальном чемпионате.

Ламин Ямал: молодой талант Барселоны, который поразил своей игрой и результативностью.

Килиан Мбаппе: звезда Реал Мадрид, которая продолжает демонстрировать высокий уровень игры.

Отметим, что из-за переноса матча Лиги 1 между ПСЖ и Марселем, некоторые игроки ПСЖ могут пропустить церемонию. В частности, Ашраф Хакими, Кхвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоао Невеш, Фабиан Руис, Витинья и Дезире Дуэ могут отсутствовать из-за участия в матче.

