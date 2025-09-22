Сегодня станет известен новый обладатель Золотого мяча: где и когда смотреть

Сегодня, 22 сентября, в 21:00 по киевскому времени, в Париже, в Театре Шатле, состоится торжественная церемония вручения 69-го Золотого мяча. Этот престижный трофей ежегодно вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона. УНИАН расскажет, кто может стать его обладателем.

Претенденты на Золотой мяч 2025:

  • Усман Дембеле (ПСЖ, Франция)
  • Ламин Ямал (Барселона, Испания)
  • Килиан Мбаппе (Реал Мадрид, Франция)
  • Эрлинг Холанд (Манчестер Сити, Норвегия)
  • Джуд Беллингем (Реал Мадрид, Англия)
  • Винисиус Жуниор (Реал Мадрид, Бразилия)
  • Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет)
  • Гарри Кейн (Бавария, Англия)
  • Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
  • Жоао Невеш (ПСЖ, Португалия)
  • Витинья (ПСЖ, Португалия)
  • Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия)
  • Фабиан Руис (ПСЖ, Испания)
  • Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко)
  • Кхвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия)
  • Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды)
  • Сергу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея)
  • Виктор Гйокерес (Арсенал, Швеция)
  • Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина)
  • Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина)
  • Педри (Барселона, Испания)
  • Коул Палмер (Челси, Англия)
  • Майкл Олисе (Бавария, Франция)
  • Рафинья (Барселона, Бразилия)
  • Деклан Райс (Арсенал, Англия)
  • Флориан Виртц (Ливерпуль, Германия)
  • Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Где и когда смотреть:

Видео дня

Церемония будет транслироваться вживую. Официальным транслятором "Золотого мяча-2025" на территории Украины стал медиасервис MEGOGO.

Событие можно будет посмотреть бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция события также будет доступна на Youtube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Фавориты церемонии

Главными претендентами на победу являются:

  • Усман Дембеле: французский нападающий ПСЖ, который помог команде выиграть Лигу чемпионов и получить триумф в национальном чемпионате.
  • Ламин Ямал: молодой талант Барселоны, который поразил своей игрой и результативностью.
  • Килиан Мбаппе: звезда Реал Мадрид, которая продолжает демонстрировать высокий уровень игры.

Отметим, что из-за переноса матча Лиги 1 между ПСЖ и Марселем, некоторые игроки ПСЖ могут пропустить церемонию. В частности, Ашраф Хакими, Кхвича Кварацхелия, Нуну Мендеш, Жоао Невеш, Фабиан Руис, Витинья и Дезире Дуэ могут отсутствовать из-за участия в матче.

Вас также могут заинтересовать новости: