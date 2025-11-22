Ковалевский "Колос" одержал уверенную победу над столичным клубом.

В субботу, 22 ноября, в рамках 13-го тура Украинской футбольной Премьер-лиги состоялся матч между киевским "Динамо" и "Колосом". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу клуба из села Ковалевка.

Уже на 9-й минуте матча левый вингер ковалевского "Колоса" Юрий Климчук забил мяч в ворота столичного клуба. После этого игроки "Динамо" попытались отыграться, но хозяева поля показали отличную защиту.

На 37-й минуте матча Климчук забил второй гол, доведя счет до 2:0 в пользу "Колоса". Киевляне во втором тайме пытались восстановить паритет, но ничего не получалось.

Видео дня

Только на 4-й минуте до завершения основного времени вингер "Динамо" Шола Огундана смог забить гол в ворота противника, закрепив окончательный счет матча. Еще ни разу в истории столичный клуб не проигрывал три матча подряд в чемпионате Украины.

Благодаря этой победе "Колос" набрал 22 очка и поднялся на 4-ю строчку турнирной таблицы. Киевский клуб "Динамо" же опустился на 5-ю позицию с 20 очками.

Украина не будет играть плей-офф отбора на ЧМ-2026 в Польше

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров сообщил, что наша страна не собирается проводить номинально домашние матчи плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026 на польских стадионах. Он отметил, что это дало бы сборной Польши преимущество.

По результатам жеребьевки, соперниками сборной Украины по отборочному мини-турниру стали Албания, Швеция и Польша. В полуфинале "сине-желтые" сыграют со шведами, а в случае попеды встретятся в матче с более сильной командой другой пары.

Вас также могут заинтересовать новости: