Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров заявил, что наша страна не рассматривает возможность проведения номинально домашних матчей плей-офф отбора на Чемпионат мира 2026 на польских стадионах. Такое заявление он сделал в эфире УПЛ ТВ.

По результатам жеребьевки, соперниками сборной Украины по отборочному мини-турниру стали Албания, Швеция и Польша. В полуфинале "сине-желтые" сыграют со шведами, а в случае попеды встретятся в матче с более сильной командой другой пары.

Также жеребьевка, что оба матча украинцы сыграют на своем поле. С самого начала квалификации ЧМ-2026 сборная Украина принимала всех соперников в Польше. Тем не менее, Ребров заверил, что Украина не собирается проводить матчи в Польше. если фактические хозяева поля будут находиться со сборной в одном мини-турнире.

"Я думаю, 100%, если мы пройдем, не будем против Польши играть в Польше. Это не нормально. Сейчас мы выбираем, вчера только получили соперников. Решаем, где будем проводить эти матчи", - рассказал главный тренер сборной Украины.

Кроме того, Ребров поделился, что оба матча Украина планирует провести в пределах одного стадиона и страны, так как две игры пройдут с разницей в пять дней. По его словам, это позволит избежать логистических нагрузок.

Ранее в Цюрихе прошла жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Стало известно, что Украина сыграет со сборной Швеции в первом матче плей-офф за выход на Чемпионат мира-2026. Дата матча - 26 марта 2026 года.

