Леброн обошел даже легенду баскетбола Майкла Джордана.

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс стал первым баскетболистом-миллиардером в истории.

Об этом по итогам своего исследования сообщает издания sportico.

При подсчетах учитывалась как официальная зарплата Джеймса на протяжении всей его карьеры (например, за прошлый сезон он заработал около 39 миллионов долларов), так и доходы, полученные им от рекламных контрактов.

Легенде баскетбола Майклу Джордану немного не хватило до 1 миллиарда долларов даже с учетом инфляции. Но стоит отметить, что он провел в НБА на три сезона меньше, чем Леброн.

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В тройку лидеров по заработкам среди действующих игроков НБА также входят Кевин Дюрэнт ("Бруклин", 580 миллионов долларов) и Стефен Карри ("Голден Стэйт", 430 миллионов).

Леброн Джеймс: карьера и достижения

Леброн Джеймс был выбран на драфте под общим первым номером и дебютировал в НБА в 2003 году.

Он выступал за "Кливленд", "Майами", снова "Кливленд", а с 2018 года защищает цвета "Лейкерс".

Джеймс четыре раза становился чемпионом НБА: дважды с "Майами", по разу с "Кливлендом" и "Лейкерс".

Леброн четыре раза становился самым ценным игроком сезона в НБА, выиграл четыре титула MVP финала НБА и еще ряд индивидуальных наград.

По количеству набранных очков в НБА Джеймс занимает третье место (35 367 очков), уступая только Карлу Мэлоуну (36 928) и Кариму Абдул-Джаббару (38 387).

Также в активе Леброна две победы на Олимпиадах (в 2008 и 2012 годах).

Автор: Антон Дударь