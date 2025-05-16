Forbes подсчитал доходы известных спортсменов.

Игрок сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в третий раз подряд занял первое место в рейтинге самых богатых спортсменов мира. Об этом говорится в материале Forbes.

Всемирно известный футболист в год зарабатывает 275 миллионов долларов. Из этой суммы 225 млн составляет зарплата и бонусы согласно контракту в Саудовской Аравии. Еще 50 млн долларов Роналду заработал благодаря спонсорским соглашениям, бизнесу и рекламе.

Второе место в рейтинге занимает звезда НБА из клуба "Голден Стейт Уорриорз" Стефен Карри. Третье место по версии Forbes получил британский боксер Тайсон Фьюри.

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Если говорить о чемпионе мира по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом дивизионе, украинском боксере Александре Усике, то он в этом рейтинге занимает 11 место. Его доход составляет 101 млн долларов.

Рейтинг самых богатых спортсменов:

1. Криштиану Роналду (футбол) - 275 млн долларов;

2. Стефен Карри (баскетбол) - 156 млн долларов;

3. Тайсон Фьюри (бокс) - 146 млн долларов;

4. Дак Прескотт (американский футбол) - 137 млн долларов;

5. Лионель Месси (футбол) - 135 млн долларов;

6. Леброн Джеймс (баскетбол) - 133,8 млн долларов;

7. Хуан Сото (бейсбол) - 114 млн долларов;

8. Карим Бензема (футбол) - 104 млн долларов;

9. Сехей Отани (бейсбол) - 102,5 млн долларов;

10. Кевин Дюрант (баскетбол) - 101,4 млн долларов.

Криштиану Роналду - чем известен спортсмен

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру является португальским футболистом, нападающим и капитаном саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Спортсмен является рекордсменом по количеству игр и забитых голов.

28 августа 2008 года Роналду был назван лучшим нападающим и лучшим игроком 2008 года по версии УЕФА. 12 января 2009 года спортсмен стал лучшим игроком 2008 года по версии ФИФА.

Также 27 декабря 2021 года в Globe Soccer Awards назвали Роналду лучшим бомбардиром за все времена. Кроме того, он стал первым в мире футболистом-миллиардером в 2020 году.

Последние новости о футболисте

Как писал УНИАН, недавно Криштиану Роналду отреагировал на дебют сына за сборную Португалии по футболу. Известно, что 14-летний игрок дебютировал со скамейки запасных за сборную страны до 15 лет на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии.

Отец поздравил сына с дебютом и заявил, что гордится им.

Отмечается, что Криштиану Роналду-младший вышел на поле во втором тайме (на 54 минуте) и надел футболку под номером 7, в которой играл его отец.

Также ранее бывший вратарь Бен Фостер, который играл вместе с Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", рассказал, каким на самом деле был футболист вне игры. Он отметил, что Роналду "был золотым и с ним абсолютно все было в порядке".

"Он был просто одним из парней, но он был рабочей лошадкой, и он очень редко просто сидел, болтал или хорошо проводил время. Он всегда был чем-то занят", - поделился Фостер.

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