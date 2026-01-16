Джошуа вернулся к тренировкам после смертельной автокатастрофы, - СМИ

Промоутер Эдди Хэрн заявил, что верит в возвращение Джошуа на ринг, но только после полного восстановления.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа снова появился в спортзале, продолжая восстановление после автокатастрофы, в которой погибли двое его близких друзей. Как напоминает The Independent, авария произошла 29 декабря в Нигерии. В результате ДТП погибли Сина Гами и Латиф "Лац" Айоделе, сам Джошуа также получил травмы. Оба погибших входили в его тренерский штаб: Гами работал тренером по силовой и физической подготовке, а Айоделе был тренером по боксу.

Сейчас Джошуа опубликовал в Snapchat видео, на котором видно, как он работает в зале: бьет по лапам, выполняет упражнения и занимается на велотренажере. Один из роликов сопровождался надписью "терапия ментальной устойчивости".

Боксер, родившийся в Уотфорде в семье нигерийских родителей, находился в Нигерии на отдыхе после победы над Джейком Полом в Майами – бой состоялся за десять дней до трагедии.

Вернется ли Джошуа в бокс

Промоутер Эдди Хэрн заявил, что верит в возвращение Джошуа на ринг, но только после полного восстановления.

"Ему нужно время – физически, ментально, эмоционально и духовно – прежде чем принимать какое-либо решение о будущем. Я считаю, что он захочет вернуться в бокс, но это будет его решение, когда наступит подходящий момент", – сказал Хэрн в интервью Sky Sports.

Он также подчеркнул, что пока не обсуждает с боксером его карьерные планы:

"Единственный вопрос, который мы сейчас задаем, – "ты в порядке?". Иногда люди делают вид, что с ними все хорошо, но то, что с ним произошло, – это ненормально и чрезвычайно болезненно для всех".

По словам Херна, окончательное решение Джошуа примет сам:

"Когда придет время, он сделает свой выбор, и вы услышите это непосредственно от него. Это единственный голос, к которому стоит прислушаться. Мы дадим ему время, чтобы он смог оправиться".

Боксер Энтони Джошуа попал в ДТП в Нигерии – подробности

Напомним, в конце 2025 года автомобиль боксера Энтони Джошуа в Нигерии попал в ДТП, в результате которого погибли два его тренера. Lexus спортсмена превысил скорость - водитель во время обгона потерял управление над автомобилем и врезался в грузовик, который стоял на обочине. Сообщалось, что Джошуа находился на заднем сиденье за водителем и отделался травмами, но его тренеры - Латц и Сина погибли. Латц был личным тренером Джошуа, Сина отвечал за физическую подготовку британской звезды.

