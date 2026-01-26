Украинский сумоист Явгусишин второй раз подряд стал обладателем Кубка императора

Он имеет потенциал стать первым в истории европейским йокодзуной - это высший титул в сумо.

Украинский сумоист Даниил Явгусишин второй раз подряд стал обладателем Кубка императора, и движется к высшему рангу в этом виде борьбы.

Как сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, украинский сумоист, известный как Аонишики Арата, победил на престижном турнире сумо - Hatsu Basho в Токио.

Отмечается, что в решающем поединке он одолел японца Атамифудзи Сакутаро (Сакутаро Такеи).

"Этот триумф еще на шаг приблизил 21-летнего украинца к высшему рангу в иерархии японского сумо - йокодзуны. В случае его получения он может стать первым в истории европейским йокодзуной", - подчеркнули в министерстве.

Путь Аонишики в сумо

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Аонишики выиграл Кубок императора на элитном турнире по сумо в Японии. Он стал первым в истории украинцем, выигравшим турнир в высшем дивизионе японского сумо.

Явгусишин также получил титул озеки. Для того, чтобы стать йокодзуной, ему нужно выиграть как минимум два турнира подряд и показать выдающиеся результаты.

Аонишики стал вторым профессиональным борцом сумо, родившимся в Украине. Первый - Сергей Соколовский (Шиши) - побеждал во втором дивизионе - "дзюрьо".

