Далее он может стать йокодзуной, но для этого нужно выполнить определенные условия.

Украинский борец сумо Даниил Явгусишин, который соревнуется под псевдонимом Аонишики, получил титул озэки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Пожалуйста, дамы и господа, поздравляем озэки Аонишики!", - написал он и добавил, что для перехода на следующий уровень украинцу нужно будет выполнить определенные условия.

Так, для того, чтобы стать йокодзуной, Явгусишину теперь нужно выиграть как минимум два турнира подряд и показать выдающиеся результаты. "Пожелаем Даниилу успехов", - добавил Корсунский.

Видео дня

Первая в истории Украины победа в Японии на Кубке Императора

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Аонишики выиграл Кубок Императора на элитарном турнире по сумо в Японии. Он стал первым в истории украинцем, который выиграл турнир в высшем дивизионе японского сумо.

Kyushu Basho - один из шести главных профессиональных турниров в японском сумо. В течение 15 дней сумоисты ежедневно проводят по одному бою.

В плей-офф Аонишики победил представителя Монголии Сугаррагчаагийна Бямбасурена, который выступает под именем Хосёрю Томокацу. После победы Явгусишин должен был быть повышен до второго ранга - "озэки" - в высшем дивизионе сумо - "макуучи". В отличие от самого высокого ранга - "йокодзуны", "озэки" могут быть понижены, если два турнира подряд показывают отрицательный результат.

Аонишики стал вторым профессиональным борцом сумо, который родился в Украине. Первый - Сергей Соколовский (Шиши) - побеждал во втором дивизионе - "дзюрё".

Вас также могут заинтересовать новости: