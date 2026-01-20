Украинец признан лучшим прыгуном в воду 2025 года по версии European Aquatics

В сезоне-2026 его крупнейшим международным соревнованием по прыжкам в воду станет чемпионат Европы, который пройдет в Париже.

Украинец Алексей Середа признан лучшим прыгуном в воду по итогам 2025 года по версии руководящей континентальной организации European Aquatics.

Как отмечает "Суспільне Спорт", в прошлом году Середа доминировал в прыжках в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, собрав в Анталии три "золота": в личных и синхронных прыжках с 10-метровой вышки, а также смешанном командном турнире.

Кроме того, Середа остановился в шаге от дебютного "золота" мирового первенства. В прыжках с 10 метров украинец стал лучшим европейским прыгуном и уступил первое место только представителю Австралии Кассиелю Руссо.

"В номинации от European Aquatics Середа победил, получив более трети голосов в голосовании – 33,23%. В прошлом году лидер сборной Украины также был в этой номинации и уступил звание британцу Тому Дейли, вице-чемпиону Олимпиады-2024 в синхронных прыжках с 10 метров", – говорится в сообщении.

Отмечается также, что в борьбе за первое место Середа опередил поляка Анджея Ржешутека. Чемпион Евро-2025 в прыжках с 3-метрового трамплина получил четверть всех голосов – 25,05%.

Достижения Середы

В сезоне-2025 Середа добавил к медалям чемпионатов Европы и мира еще и три награды Кубка мира. В частности, в суперфинале серии в Пекине он внес вклад в "серебро" Украины в командном турнире и выиграл "бронзу" синхронных прыжков.

В личных соревнованиях топ-результатом Середы на Кубке мира-2025 стала "бронза" этапа в канадском Виндзоре, которую он завоевал в статусе действующего вице-чемпиона суперфинала 2024 года.

В то же время в сезоне-2026 крупнейшими международными соревнованиями в прыжках в воду с участием Середы станет чемпионат Европы, который пройдет в Париже с 31 июля по 16 августа. Сезон Кубка мира стартует 26 февраля этапом в Монреале.

Как сообщалось, ранее Михаил Романчук, украинский пловец и двукратный призер Олимпийских игр, объявил о завершении карьеры.

В то же время Романчук, которого в конце 2025 года избрали вице-президентом Федерации плавания Украины, не уходит из спорта окончательно. Он планирует заниматься тренерской деятельностью.

