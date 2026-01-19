Один из самых успешных пловцов в истории Украины объявил о завершении карьеры

В конце 2025 года атлета избрали вице-президентом Федерации плавания Украины.

Украинский пловец и двухкратный призер Олимпийских игр Михаил Романчук объявил о завершении карьеры. Об этом атлет сообщил на официальной пресс-конференции, пишет "Суспильне Спорт".

Отмечается, что Романчук не уходит из спорта окончательно. В издании напомнили, что в конце 2025 года его избрали вице-президентом Федерации плавания Украины. Также атлет занимал должность председателя обособленного подразделения федерации в Хмельницкой области.

Романчук рассказал журналистам, что планирует заниматься тренерской деятельностью. Он отметил, что хочет заниматься подготовкой детей-пловцов.

В 2021 году украинский атлет завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх на 1500 метрах, а также бронзовую медаль на 800 метрах вольным стилем.

Романчук на Олимпиаде-2024 - что известно

Напомним, что в последний раз Михаил Романчук участвовал в соревнованиях во время Олимпиады-2024 в Париже. Там он выступил только на одном старте, завершив квалификацию на дистанции 800 метров вольным стилем на 17-й позиции.

Спортсмен снялся со второй квалификации на 1500 метров вольным стилем. Романчук рассказывал, что всего за день до старта у него поднялась температура.

С плохим самочувствием в том же году соревновались и другие пловцы - Александр Желтяков и Владислав Бухов Тогда. Сборная Украины по плаванию в полном составе досрочно завершила выступления на Олимпийских играх.

