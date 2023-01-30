Еще один украинский спортсмен погиб в боях с российскими оккупантами под Бахмутом.

В боях с российскими оккупантами под Бахмутом (Донецкая область) погиб 28-летний украинский футболист Руслан Курдас.

Трагическое известие сообщил пресс-аташе футбольного клуба "Скорук" Дмитрий Москаленко.

Курдас дебютировал в профессиональном футболе в 2011 году, отыграв 12 матчей в составе "Динамо" из Хмельницкого. Выступал на позиции правого защитника в командах "Металлург" (Запорожье), "Таврия-Симферополь", ПФК "Сумы" и "Победа" (Днепр).

Видео дня

На профессиональном уровне защитник провел 71 матч и забил два гола.

Больше всего Курдас выступал на Тернопольщине в составе "Кристала" из Чорткива, где был капитаном команды. За эту команды провел 54 игры в областном и в любительском чемпионате страны, забив 19 голов.

Также Руслан работал учителем физического воспитания в Чертковской гимназии им. Романа Ильяшенко.

После начала полномасштабного вторжения в Украину вступил в ряды ВСУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в боях под Бахмутом погиб боец смешанных единоборств Эдуард Кострица, который воевал под позывным "Опасный". Также на этом направлении россияне убили известного украинского фигуриста Дмитрия Шарпара.

Вас также могут заинтересовать новости: