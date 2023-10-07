Футболисты сборной Украины Илья Забарный и Виталий Миколенко провели весь поединок на поле.

В субботу, 7 октября, состоялся поединок 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" противостоял "Эвертону".

Игра проходила на стадионе "Гудисон Парк" и завершилась победой команды Шона Дайча со счетом 3:0.

Футболисты сборной Украины Илья Забарный и Виталий Миколенко провели весь поединок на поле. Первый гол "Эвертона" был забит после результативной ошибки Забарного, который случайно поскользнулся и потерял мяч.

Забарный получил худшую оценку по версии WhoScored в составе обеих команд - 5,3. Миколенко получил оценку 7,1 - это самый низкий балл среди игроков стартового состава "Эвертона".

"Борнмут" занимает после 8 туров предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ, имея лишь три очка в активе. У "Эвертона" - семь баллов и 15-я позиция.

В следующем туре АПЛ "Борнмут" сыграет против "Вулвз", а "Эвертон" померится силами с "Ливерпулем". Обе игры запланированы на 21 октября.

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