По его словам, к отбору на Чемпионат мира 2026 нужно будет отнестись серьезнее.

Бывший тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич оказался одним из тех, кто недоволен последними выступлениями сборной Украины по футболу. "Недоволен игрой сборной, а результат так вообще – ужас", - отметил он.

По его словам, перед тренером сборной Сергеем Ребровым стоит серьезная задача — выйти на Чемпионат мира 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

"Сергей Станиславович сказал, что те задачи, которые стояли перед командой в Лиге наций, – выполнены", - заявил Хацкевич в комментарии "Украинскому футболу". При этом он вспомнил, что сборная Украины и вовсе могла вылететь из группы B. Ситуация решилась в последнем туре, к тому же и вовсе появилась возможность пробиться в элитный дивизион A.

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"Конечно, второй матч с Бельгией точно не пойдет в зачет команде и Реброву. Но из каждой игры нужно делать правильные выводы и двигаться вперед", - подчеркивает Хацкевич. Однако он считает неправильным было считать и заявлять, что Лига наций является "товарищеским турниром".

Другие футбольные новости

Ранее УНИАН сообщал, какая футбольная сборная вышла на ЧМ-2026 самой первой. Ею оказалась сборная Японии. Кроме нее на чемпионате точно сыграют "хозяева" США, Канада и Мексика, а также команды, прошедшие отборочный этап — Новая Зеландия, Иран и Аргентина.

Кроме того, сборная Украины разгромно проиграла Бельгии в ответном матче. На 70-й минуте после подачи со штрафного Ромелу Лукаку открыл счет. На 75-й минуте, Лукаку удвоил преимущество, реализовав контратаку. А на 86-й минуте Жереми де Кейпер установил окончательный счет 3:0.

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