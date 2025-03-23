Игра проходила на стадионе Cegeka Arena.

В ответном матче плей-офф Лиги наций между сборными Бельгии и Украины решилось, какая из команд получит место в элитном Дивизионе А следующего розыгрыша турнира.

Игра началась в 21:45 на стадионе Cegeka Arena в городе Генк. На 70-й минуте после подачи со штрафного Ромелу Лукаку открыл счет. На 75-й минуте, Лукаку удвоил преимущество, реализовав контратаку. А на 86-й минуте Жереми де Кейпер установил окончательный счет 3:0.

Проигрыш в ответном матче привел к общему счету 3:4 в пользу Бельгии. Таким образом, сборная Украины не смогла повыситься в Дивизион А Лиги наций и останется в Дивизионе B.

Видео дня

Украина: Лунин, Забарный, Сваток, Матвиенко, Зинченко, Ярмолюк, Калюжный, Миколенко, Судаков, Гуцуляк, Ванат.

Запас: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко.

Бельгия: Селс, Кастань, Дебаст, Фас, Менье, Раскин, де Брейне, Ванакен, Докю, Лукаку, Троссар.

Запас: Вандевоордт, Мокьо, де Кейпер, Салемакерс, Опенда, Люкбакио, де Винтер, де Кетеларе, Мехеле, Хейнен, Бачуайи.

Новости Лиги наций

Напомним, в первом поединке, который состоялся 20 марта, сборная Украины продемонстрировала впечатляющий камбэк.

После гола Ромелу Лукаку на 40-й минуте, украинцы ответили тремя мячами во втором тайме: отличились Алексей Гуцуляк, Владислав Ванат и Илья Забарный.

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