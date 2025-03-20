Известно, что матч Украина-Бельгия состоится в Испании, 20 марта.

Центральный защитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины по футболу Валерий Бондарь, а также форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик пропустят первый матч плей-офф Лиги наций против команды Бельгии. Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации по футболу.

Известно, что тренерский штаб украинской сборной объявил официальную заявку на сегодняшний матч против бельгийской команды. Первый поединок с командой Бельгии состоится 20 марта в Мурсии (Испания) и будет номинально домашним для украинской команды. Начало матча - в 21:45 по киевскому времени.

По информации СМИ, за день до игры Валерий Бондарь работал с физиотерапевтом, однако данных о повреждении не было.

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Также сообщается, что Артем Довбик, прибыв в Испанию, подхватил инфекцию и обратился к врачам с высокой температурой. Ранее главный тренер украинской сборной отмечал, что медперсонал команды делает все, чтобы нападающий сыграл в стартовом матче с бельгийцами, однако все же футболист оказался вне заявки.

Поэтому тренеры имеют только два нападающих - Яремчука и Ваната.

Перечень футболистов сборной Украины на матч против Бельгии 20 марта:

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания);

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия);

Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер");

Ефим Конопля ("Шахтер");

Алексей Сыч ("Карпаты");

Богдан Михайличенко ("Полесье");

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия);

Илья Забарный ("Борнмут", Англия);

Александр Сваток ("Остин", США).

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо");

Виталий Буяльский ("Динамо");

Андрей Ярмоленко ("Динамо");

Георгий Судаков ("Шахтер");

Егор Назарина ("Шахтер");

Алексей Гуцуляк ("Полесье");

Александр Назаренко ("Полесье");

Иван Калюжный ("Александрия");

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания);

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия);

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия).

Нападающие:

Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция);

Владислав Ванат ("Динамо").

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Как писал УНИАН, сборной Аргентины Лионель Месси пропустит два важных матча за сборную. Как оказалось, футболист получил небольшую травму приводящей мышцы, и он не сможет сыграть в матчах.

Также сообщалось, что украинский футболист Александр Зинченко уже летом может перейти из "Арсенала" в другой топ-клуб. Это связано с тем, что спортивное руководство клуба ищет усиление на ключевые позиции перед следующим сезоном.

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