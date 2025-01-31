Жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА: стало известно, против кого сыграет Довбик

Греческий клуб "Олимпиакос", за который играет украинский нападающий Роман Яремчук, пропустит 1/16 финала и сразу перейдет в 1/8 турнира.

В швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2024/2025 годов. Известно, что соперником итальянского клуба "Рома", за который играет украинский форвард Артем Довбик, станет португальский "Порту", сообщается на сайте футбольной ассоциации.

Согласно правилам, 8 лучших клубов лиги автоматически выходят в 1/8 финала. В 1/16 финала турнира сыграют команды, которые заняли с 9-го по 24-е места.

Греческий клуб "Олимпиакос", за который играет украинский нападающий Роман Яремчук, пропустит 1/16 финала и сразу перейдет в 1/8 турнира. Соперником команды может стать "Андерлехт", "Фенербахче", "Твенте" или "Буде-Глимт".

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Матчи 1/16 финала пройдут 13 и 20 февраля. Уже 21 февраля состоится жеребьевка 1/8 финала.

Пары клубов, которые сыграют в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА:

"Ференцварош" (Венгрия) - "Виктория Пльзень" (Чехия);

"Твенте" (Нидерланды) - "Буде-Глимт" (Норвегия);

"Юнион Сен-Жилуаз" (Бельгия) - "Аякс" (Нидерланды);

"Алкмар Занстрек" (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция);

"Порту" (Португалия) - "Рома" (Италия);

"Фенербахче" (Турция) - "Андерлехт" (Бельгия);

"ПАОК" (Греция) - "ФКСБ" (Румыния);

"Митьюлланд" (Дания) - "Реал Сосьедад" (Испания).

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Ранее стали известны результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА. Жеребьевка пар состоялась в пятницу, 31 января, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Кроме того, киевское "Динамо" одержало победу в матче заключительного 8-го тура Лиги Европы против латвийского клуба "РФШ Рига" со счетом 1:0. Команды играли на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге.

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